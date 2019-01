Villingen-Schwenningen Heavy Metal durchdringt Gotteshaus

VS-Schwenningen. Inzwischen finden mehrmals pro Woche kulturelle Veranstaltungen statt, die sich vom Eurythmie-Theater über Filmabende, Vorträge bis zu einer großen musikalischen Bandbreite in diversen Konzerten erstrecken.

Am Freitagabend war eines dieser außergewöhnlichen Konzerte: Das Heavy Metal Neo Classic Event, das im zweiten Jahr in Folge wie ein Magnet die Zuhörer in Scharen in das Gotteshaus lockte. Besinnliche Töne waren ein Fremdwort, als der Klang der enthusiastisch auftretenden Musiker um Frank Würthner jeden Ziegelstein des im Jugendstil errichteten Gotteshaus durchdrang. Von Anfang an übertrugen die Musiker ihre Begeisterung auf die Zuhörer, welche die ausgelassene Stimmung beflügelten.

Die Projektband stand für ein Live-Erlebnis, das für den Moment die Passion für Heavy Metal bei all jenen weckte, die im Alltag die besinnlicheren Töne bevorzugen. Pfarrer Andreas Güntter war begeistert von der Stimmung, die sich im Kircheninneren mit zunehmender Konzertdauer steigerte.