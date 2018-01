Villingen-Schwenningen. Am Samstag zwischen 16 und 18.30 Uhr haben Farbschmierer eine Hausfassade und ein Garagentor in der Zinsergasse in Villingen mit schwarzer und goldener Farbe besprüht. Der entstandene Sachschaden ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.