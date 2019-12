Villingen-Schwenningen Hat VS noch alle VS-Tassen im Schrank?

Der frühere Oberbürgermeister Rupert Kubon hat das gute Stück in einer Gemeinderatssitzung in der Polizeihochschule im Oktober 2018 vorgestellt - es war einer seiner letzten Akte als Stadtvater von VS. Die Weihnachtsmarkt-Tasse, so glaubte man, würde zur Weihnachtszeit das Bild an den Marktständen prägen, möglicherweise sogar zum Sammlerstück in heimischen Küchen mutieren. Doch weit gefehlt: Die Tassen sind auf den Weihnachtsmärkten kaum zu sehen.