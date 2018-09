Villingen-Schwenningen Hat IS-Kämpfer Unterstützer in VS?

Wie weit gehen die Verstrickungen zwischen einem 29-Jährigen, der ein mutmaßliches Mitglied zweier terroristischer Vereinigungen sein soll, und den Unterstützern, die aus dem Raum Villingen-Schwenningen kommen? Diese Frage kommt nach der Festnahme des 29-jährigen Deutschen in Freiburg auf, in deren Zusammenhang auch Durchsuchungen in der Doppelstadt stattgefunden haben.

In Visier geraten sind dabei weitere Verdächtige im Alter zwischen 25 und 41 Jahren aus dem Raum Villingen-Schwenningen und Norddeutschland. Sie sollen die Organisation Islamischer Staat (IS) sowie die in Syrien aktive Terrorgruppe "Junud al-Sham" unterstützt haben.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft geht es dabei um finanzielle Unterstützung mit Geldbeträgen zwischen 100 bis 6000 Euro an den Festgenommenen und einen weiteren Verdächtigen, nach dem noch gesucht wird. Das Geld soll dabei zwischen Dezember 2013 und Frühjahr 2014 geflossen sein.