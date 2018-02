Villingen-Schwenningen Hat es die Vergewaltigung gegeben?

Als "Schwachsinn" bezeichnete der aus Pakistan stammende Angeklagte am ersten Verhandlungstag den Vorwurf seiner Ex-Freundin, sie vor einem Jahr innerhalb von fünf Stunden viermal vergewaltigt zu haben. Dabei soll er ihr mit einem Steakmesser gedroht und sie am Verlassen des Zimmers gehindert haben. Und das alles, obwohl bereits ein Kontaktverbot verhängt war.

Laut Anklage soll er sich wenige Tage nach der Verfügung im Februar 2017 während ihrer Abwesenheit in einem Küchenschrank ihrer Wohnung versteckt haben. Als sie nach Hause kam, soll es zu den Vergewaltigungen gekommen sein. Dazu meinte der Mann gestern, er habe gar keinen Wohnungsschlüssel mehr gehabt. Auch habe es in ihrer Küche überhaupt keinen Schrank gegeben, in dem er sich hätte verstecken können. Und Steakmesser habe die Frau wegen ihrer beiden kleinen Kinder nicht besessen.

Die 32-jährige Ex-Freundin hatte bereits mehrmals Kontaktverbote erwirkt, gegen die er verstoßen haben soll. Auch jetzt wurden ihm insgesamt vier Verstöße zur Last gelegt, die er bis auf einen bestritt. In diesem Fall hätte er betrunken an ihrer Wohnungstür geklingelt: "Das war ein Fehler", gab er zu. Alles andere sei so aber nicht richtig. Denn in Wirklichkeit sei die alkoholkranke Frau nach jeder Trennung mit Kontaktverbot jeweils selbst wieder auf ihn zugegangen, um sich mit ihm zu versöhnen. Er selbst sei dann später wegen Verstoßes gegen das Kontakt- und Näherungsverbotes zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Auch nach der endgültigen Trennung sei sie eifersüchtig gewesen. Als sie erfahren habe, dass er sich mit einer anderen Frau zusammengetan hatte, habe sie ihm angedroht Schritte zu unternehmen, die zu seiner Abschiebung führen würden.