Villingen-Schwenningen "Hat die Stadt anderes vor?"

In städtischer Hand ist das Gebiet Bildstock 2, dessen Bebauung innerhalb relativ kurzer Zeit möglich ist. "Uns liegen aktuell Anfragen von 27 Interessenten vor, die in Weigheim eine Eigentumswohnmöglichkeit suchen. Doch die Verwaltung bleibt bislang untätig, ein Bebauungsplan für den Bildstock 2 ist noch nicht aufgestellt", bedauerte Mosbacher, die in der Verwaltung eine leichte Konfusion erkennt. "Der Bedarf ist vorhanden. Beabsichtigt die Verwaltung, dass die Interessenten nach Tuningen oder Trossingen abwandern?", wunderte sich Ortschaftsrat Klaus Mairon.