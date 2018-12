Villingen-Schwenningen Hartes Jahr auf den Villinger Straßen

VS-Villingen. 465 Kilometer an Straßen hat die Doppelstadt vorzuweisen – und auf vielen Abschnitten besteht aufgrund des schlechten Zustands Handlungsbedarf. Für den Stadtbezirk Villingen stehen in kommenden Jahr deshalb wieder einige Sanierungen an. Wir geben die Übersicht über die wichtigsten Maßnahmen.

Bundesstraße 33 Rund 22 000 Verkehrsteilnehmer benutzen jeden Tag die B 33 im Bereich Villingen. Im kommenden Jahr soll der vier Kilometer langer Abschnitt zwischen der Landstraße 178 (im Bereich Vockenhauser beziehungsweise Obereschacher Straße) und der Gaskugel Villingen halbseitig gesperrt und saniert werden. Der derzeitige Zeitplan sieht vor, dass die Arbeiten Ende April beginnen und bis etwa Oktober andauern. Derzeit sind die Verantwortlichen dabei, sich geeignete Umleitungsstrecken zu überlegen. Die gesamte Maßnahme wird rund 2,4 Millionen Euro kosten. Zuständig für die umfangreiche Sanierung ist das Regierungspräsidium Freiburg. Wieselsbergstraße In der Wieselsbergstraße stehen im kommenden Jahr gleich zwei Maßnahmen an. Zunächst ist eine Deckenerneuerung sowie Radwegerweiterung im Abschnitt von der Fasanenstraße bis zum Habsburgerring vorgesehen. In diesem Bereich soll zudem der Linksabbiegestreifen zur Milanstraße, der nach dem Bau der Stichstraße für XXXLutz unnötig geworden ist, zurückgebaut werden. Diese Maßnahmen kosten rund 430 000 Euro. Kurzfristig wurde zudem entschieden, auch den Bereich von der Brücke unter der B 33 bis zur Goldenbühlstraße zu sanieren und den Bereich der Auffahrt zur Bundesstraße neu zu gestalten. Kostenpunkt: 615 000 Euro. Damit soll die ohnehin notwendige Sperrung ausgenutzt werden, damit sich die gesamte Wieselsbergstraße in einem einwandfreien Zustand befindet. Diese Straße wird täglich von bis zu 12 000 Fahrzeugen befahren.

Goldenbühlstraße Nachdem der erste Teilabschnitt der Goldenbühlstraße (bis zu 14 000 Fahrzeuge täglich) erst kürzlich fertiggestellt wurde, steht im neuen Jahr zunächst die Herstellung der zweiten Fahrbahnhälfte im Bereich des ersten Bauabschnittes an. Anschließend wird der zweite Bauabschnitt zwischen der Pforzheimer Straße und der Kreuzung Goldenbühlstraße/Wieselsbergstraße in Angriff genommen. Dann folgt die Sanierung der Kreuzung zur Wieselsbergstraße. Laut Stadt ist die Fertigstellung für den Spätherbst 2019 angedacht. Im Zuge der Sanierung finden auch Kanalarbeiten statt. Die Kosten hierfür betragen knapp zwei Millionen Euro. Insgesamt hat die Sanierung der gesamten Stadteinfahrt West (Am Krebsgraben und Goldenbühlstraße) fast sechs Millionen Euro gekostet.