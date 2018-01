Villingen-Schwenningen Hanselhäser von der Stange

Bevor die Kammer eingerichtet wurde, waren sie bei den jeweiligen Zunftmitgliedern, die an der Fastnacht und bei Veranstaltungen wie dem Eröffnungsball als Mooshexe gingen. Der Vorteil, dass die Häser nun von der Zunft verwaltet werden, liegt für Prätzas auf der Hand. So könne schnell gesehen werden, ob etwas erneuert oder ausgebessert werden müsse.

Den Bestand an Hanselhäsern mit dem kompletten Zubehör habe die Narrenzunft angeschafft. Als Finanzspritze diente das Geld, das die Zunft für den zweiten Platz beim Sparkassenpreis 2009 erhalten hatte und zu Brauchtumszwecken verwenden wollte. Teilweise wurden neue Hanselhäser gekauft, teilweise gut erhaltene gebrauchte. So wie es die Finanzlage erlaube, würden weitere angeschafft.

Ziel sei es, so der Ehrenzunftmeister, einen großen Bestand an Erwachsenenhanseln vorhalten zu können, denn die Hauptfigur der Schwenninger Fasnet soll nach Vorstellung der Narrenzunft in den nächsten Jahren in noch größerer Zahl auf der Straßenfastnacht in der Stadt und bei auswärtigen Treffen zu sehen sein.

Kinderhäser können seit einigen Jahren schon ausgeliehen werden. Sowohl Hansel, Schantle und Moosmulle für die Kleinen sind bei Ingrid Stegmann erhältlich.

Weitere Informationen: Wer Interesse an einem Hanselhäs für Erwachsene hat, kann sich bei leihhaeser@nz-schwenningen.de anmelden.