Villingen-Schwenningen Hans Mack tritt als Geschäftsführer ab

Dass er jetzt aus der Geschäftsführung ausscheidet, ist für den 65-Jährigen noch lange kein Grund, die Hände in den Schoss zu legen. Neben seiner Tätigkeit als Gesellschafter und Beiratsvorsitzender engagiert er sich weiter in seinen Ehrenämtern, sei es als Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) oder als Arbeitsrichter. In seinem Heimatort Königsfeld bringt er sich in Vereinen ebenso ein wie als Gemeinderat der Freien Wähler, für die er bei den Kommunalwahlen im Mai wieder antritt. Trotz aller Ehrenämter wünscht sich der angehende Ruheständler aber mehr Freiraum als bisher: "Ich hoffe auf mehr Freizeit für sportliche und kulturelle Aktivitäten und natürlich mehr Zeit mit meiner Familie", gibt Hans Mack zu und freut sich, dies mit seiner Frau, den zwei erwachsenen Töchtern und fünf Enkeln erleben zu dürfen.