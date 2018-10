Villingen-Schwenningen Hans Heini Narros und Ziegelbuben sind drin

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die anwesenden Vertreter der 45 Mitgliedszünfte beim 46. Herbstkonvent, der größten Veranstaltung im protokollarischen Jahresverlauf der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV), hatten in einem dreistündigen Sitzungsmarathon die umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten bevor am Abend mit dem Zunftmeisterempfang und Programm in der Halle der unterhaltsame Teil beginnen konnte.

Ausgerichtet wurde der Herbstkonvent von den Stadt-Hexen Donaueschingen in der Bürgerhalle in Aasen. Für Präsidentin Anne-Rosel Schwarz, war es der erste Herbstkonvent. Ein Jahr voller Pflichten und überwältigenden Erlebnisse resümierte die erste Frau an der Spitze der SNV. Ihr Bericht wies 40 Termine aus. Die Nachfolgerin von Ehrenpräsident Gerd Kaltenbach und ihre Präsidiumskollegen meistern ihre Aufgaben mit Bravour und Herz. Schwarz: "Brauchtum ist und bleibt das Wichtigste. Man muss die Dorffasnet erhalten und dieses Brauchtum den Kindern vorleben."

Aufnahmen: Die einen brauchten etwas länger, die anderen marschierten geradezu durch. Die Rede ist von den aufzunehmenden Zünften. Den Antrag auf Aufnahme der "Hans Heini Narros" Allmendshofen in die SNV stellte die Patenzunft Narrenverein Waldwinkel Hubertshofen, für den Narrenverein Ziegel-Buben aus Schwenningen tat dies die Hexenzunft Villingen. Die historische Grundlage des Hans Heini Narro ist belegt durch die Erzählung "Juniperus" von Joseph Viktor von Scheffel. 2009 kam das Burgfräulein hinzu. Derzeit hat der Narrenverein 23 aktive und 29 passive Mitglieder. Die Ziegel-Buben gründeten sich vor 33 Jahren. Ihr Häs geht zurück auf die früheren Ziegelarbeiter der Stadt. Die Zunft hat 400 Mitglieder, von denen 80 aktive Hästräger sind. "Wenn Villinger Paten einer Schwenninger Zunft sind, sieht man sehr wohl, dass VS eine gemeinsame Stadt ist", erklärte Peter Kirchner, der oberste Brauchtumspfleger der Hexen unter lautem Beifall.