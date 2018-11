Villingen-Schwenningen Hannes und der Bürgermeister sagen Kubon ade

Villingen-Schwenningen (cos). In der Neckarhalle soll die feierliche Abschiedsstunde über die Bühne gehen. Für das Programm hat man sich für den passionierten Freizeitschauspieler etwas Besonderes ausgedacht: "Hannes und der Bürgermeister", in Szene gesetzt von Anselm Säger und Alexander Brüderle, werden mit von der Partie sein. Desweiteren ist eine lockere Diskussionsrunde über "16 Jahre Rupert Kubon" mit Bekannten und Wegbeleitern geplant. Die Einladungen an geladene Gäste wurden dieser Tage auf den Weg gebracht. Übrigens: Das Abschiedsgeschenk für den Radfahrer Kubon wird ein E-Bike sein – wer der geladenen Gäste sich beteiligen möchte, erhält gleichzeitig mit der Einladung auch die Kontonummer für die Geldspende für das Präsent.