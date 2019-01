Schwarzwald-Baar-Kreis ­Hannah Borho startet mit Öl durch

Schwarzwald-Baar-Kreis - Eine junge Unternehmerin startet durch: Hanna ­Borho aus Villingen-Schwenningen bietet ­erlesene Bio-Öle aus ­eigener Produktion auf dem ­Wochenmarkt in ­Villingen an. Die 18-Jährige ist wohl eine der jüngsten Firmengründerinnen in der ­Region Schwarzwald-Baar-Heuberg.