Villingen-Schwenningen Handy am Steuer Tabu

Schwarzwald-Baar-Kreis. Über Funk wird das Kennzeichendurchgegeben, "schwarzer Golf, vermutlich ohne Gurt". Der Beamte beobachtet zunächst lange das Fahrzeug, tritt zügig auf die Straße. Denn: Den Sündern soll dank des Überraschungsmoments keine Möglichkeit gegeben werden, sich noch anzuschnallen oder das Handy wegzulegen.

Hier in der Villinger Straße in Schwenningen hat die Verkehrsüberwachung einen Kontrollposten aufgebaut und zieht nun zum Feierabend reihenweise Fahrzeuge heraus. "Vorne am Asia-Restaurant sitzt ein Beamte in Zivil leicht erhöht und gibt uns alles per Funk durch", berichtet Bruno Au, Leiter der Verkehrsüberwachung in Villingen.

Den ganzen Tag über seien die Beamten bereits im Einsatz gewesen – neben den Handy-Verstößen sind es insbesondere Gurtmuffel, die die Polizei erwischt hat. "Fahren ohne Gurt ist eigentlich das meiste, das wir ahnden", berichtet der 59-Jährige.