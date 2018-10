VS-Villingen. Am Montag kurz nach 10 Uhr hat ein Täter auf einem Fahrrad in der Saarlandstraße in Villingen die Gelegenheit genutzt und eine Handtasche gestohlen, die eine Pedelec-Fahrerin ungeschützt in den offenen Fahrradkorb gelegt hat. Die 65-jährige Fahrerin war an der Kreuzung Laiblestraße unterwegs. Unbemerkt von der Frau näherte sich von hinten ein etwa 20- bis 30-jähriger Mann mit südländischem Aussehen und dunklem Teint auf einem Herrenfahrrad, griff in den offenen Fahrradkorb der Frau und nahm die Handtasche an sich. Eine Bekannte der Frau hatte den Diebstahl beobachtet und folgte dem mit einer roten Jacke bekleideten Unbekannten, verlor diesen aus den Augen. Als der Unbekannte bemerkte, dass er verfolgt wurde, warf er die Handtasche weg und flüchtete in Richtung Innenstadt. Die Polizei Villingen, Telefon 07721/60 10, bittet um Hinweise zu dem unbekannten Täter.