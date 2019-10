Villingen-Schwenningen Haltestellen-Check: Schlechte Noten für Romäusring

Am Dienstag präsentierte der VCD seine Ergebnisse bei der Haltestelle am Romäusring, einer der drei bewerteten Haltestellen in Villingen-Schwenningen. Außer der Haltestelle am Romäusring wurden außerdem die Bushaltestelle in der Harzerstraße in Schwenningen sowie der Busbahnhof in Villingen begutachtet.

Dabei schnitt der Villinger Busbahnhof mit 66 von 100 möglichen Punkten am besten ab. Die Haltestelle am Romäusring hingegen fuhr mit nur 55 Punkten das schlechteste Ergebnis ein. Bemängelt wurde, dass die Fahrgäste teilweise auf der Straße aussteigen müssen und die Haltestelle so klein sei, dass nur über eine Bustür ausgestiegen werden könne. Barrierefrei sei der Aus- und Einstieg zudem auch nicht.

Ein besonderes Anliegen für den VCD war aber die Verkehrssituation für Schüler. Denn bei der Haltestelle die beim Gymnasium am Romäusring liegt, gebe es zwar eine Unterführung und einige Meter weiter eine Ampel, jedoch würden diese Möglichkeiten zur Überquerung der Straße von den Schülern kaum genutzt werden, so dass die meisten die Straße ein paar Meter von der Haltestelle entfernt überqueren würden, was ziemlich gefährlich sei.

VCD hat Lösungsvorschlag

Ein Lösungsvorschlag seitens des VCD könnte so aussehen, dass die rechte Fahrbahnspur zur neuen Haltestelle umfunktioniert werden würde, und der Bus so auf der mittleren Spur stehen würde.

Der Ergebnispräsentation am Dienstag wohnte nicht nur der Bundesverband des VCD bei, sondern auch der Kreis- und Landesverband sowie Alexander Schmid vom Grundflächen- und Tiefbauamt, die Behindertenbeauftragte Beate Bea und Fabian Wagner von der Hochschule Furtwangen. Alexander Schmid meinte, dass er offen für Gespräche sei.

Auch Beate Bea ist guter Dinge und kann sich gut vorstellen, dass einiges machbar sei. Sie bedauert es jedoch sehr, dass die Busse in dunklen Farben gehalten sind, da so der ÖPNV für Sehbehinderte noch mehr erschwert werden würde. Für dieses Problem wünscht sie sich baldige Verbesserung. In den nächsten Tagen wird der VCD dem Gemeinderat einen Abschlussbericht mit den zusammengefassten Ergebnissen zukommen lassen und ist für Fragen und Gespräche offen.