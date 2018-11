Villingen-Schwenningen Haller, Kahrs und Wiehl verzichten

VS-Mühlhausen. In der jüngsten Sitzung nutzte Bezirks­beirat Andreas Kohler die Gelegenheit zu ersten Vorsondierungen und nahm zur Kenntnis, dass drei der langjährig amtierenden Bezirksbeiräte nicht mehr zu einer Wiederwahl bereit stehen. Allen voran erklärte mit Helmut ­Haller einer der wohl dienstältesten Kommunalpolitiker im gesamten Stadtgebiet seinen Rücktritt. Seit 35 Jahren gehört Haller dem Bezirksbeirat an und hofft seinen Platz für einen Kandidaten zu räumen, der gerne in einem politischen Gremium mitarbeitet und neue Ideen einbringt.

Im neuen Bezirksbeirat nicht mehr dabei sein wird auch Günter Kahrs. Der langjährige Vorsitzende des Sportvereins Mühlhausen verzichtet als Neupensionär nach zehn aktiven Jahren in der Kommunalvertretung auf seine erneute Kandidatur. Nach 15 Jahren als Bezirksbeirat verabschiedet sich Karlheinz Wiehl im kommenden Mai aus privaten Gründen aus dem Gremium.

"Die bevorstehende Rotation im Bezirksbeirat fordert uns bereits heute zur Kandidatensuche", ist Beirat An­dreas Kohler zuversichtlich, geeignete Nachfolger zu finden. "Das Amt ermöglicht, hautnah am Geschehen von Mühlhausen teilzuhaben und an der Entwicklung des Ortes mitzuwirken." Kohler verweist darauf, dass der Bezirksbeirat überparteilich wirkt. Vor der Wahl teilt er die Kandidaten in zwei unabhängige Listen auf. Damit sorgt er dafür, dass nicht alle Mühlhausener, sondern nur diejenigen die ihr Interesse an einer Kandidatur bekunden, wählbar sind.