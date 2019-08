Villingen-Schwenningen Hallenbad wird auf Hochglanz gebracht

Ganz im Gegenteil: Im Hallenbad an der Saarlandstraße wird auf Hochtouren gearbeitet, geputzt und geschliffen. Denn jedes Jahr wird die Revisionszeit zwischen Juli und September genutzt, um das Bad wieder auf Hochglanz zu polieren und auf Vordermann zu bringen.

An den Badebetrieb erinnert in diesen Tagen nicht viel. Stattdessen ist das leere Schwimmerbecken mit einem rot-weißen Flatterband umspannt, es stehen Reinigungsmaschinen in der Schwimmhalle, alle Türen sind geöffnet, Handwerker eilen aus der einen heraus und in die nächste hinein, Mitarbeiter der Bäder Villingen-Schwenningen GmbH (BVS) sind fleißig am Reinigen der Umkleidekabinen.

Herrendusche neu gefliest