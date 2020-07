Villingen-Schwenningen Hallenbad: Neubau statt Sanierung?

Über 54 Jahre nach Eröffnung des Villinger Hallenbads machen sich die Bäder Villingen-Schwenningen GmbH mit deren Geschäftsführer Ulrich Köngeter Gedanken über einen möglichen Neubau. In der jüngsten Gemeinderatssitzung deutete Köngeter bereits an, dass der Renovierungsbedarf in den Bädern von Villingen-Schwenningen deutlich gestiegen sei – das frisch sanierte Kneippbad natürlich ausgenommen.