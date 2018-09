Villingen-Schwenningen Hallenbad ist nach Pause bereit für Gäste

Auf Knopfdruck fließt das Wasser in das frisch gereinigte Kinderbecken, während drum herum die Mitarbeiter der Bäder VS die Fließen mit dem Hochdruckreiniger abspritzen – denn: In einer Woche, muss hier im Villinger Hallenbad alles blitzeblank sein. "Das Herrichten dauert knapp zwei Wochen", berichtet Dietmar Hils, leitender Schwimmmeister im Hallenbad.

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter, Christian Helbig, ist er dafür zuständig, dass innerhalb der Revision alles auf dem Prüfstand kommt und das gesamte Bad grundgereinigt wird. In der Pause – das Hallenbad hatte seit dem 27. Juni geschlossen – werden dann unter anderem die Lüftung sowie Badewasser- und Elektrotechnik gewartet. In dem riesigen unterirdischen Technikbereich wird dafür gesorgt, dass nicht nur in den Becken, sondern auch drum herum alles passt. Hier wird beispielsweise sichergestellt, dass die Gäste dank der Filteranlagen immer sauberes Wasser vorfinden. Von den 900 Kubikmeter Wasser, die das große Becken fasst, werden beispielsweise pro Stunde 180 Kubikmeter umgewälzt.

Und obwohl das Bad bereits vor mehr als 50 Jahren gebaut wurde, ist die Technik im Untergrund auf dem neuesten Stand – denn sie wurde über die vielen Jahre regelmäßig getauscht. "Man muss ständig investieren und erneuern", erklärt Helbig. Dieses Jahr habe man beispielsweise eine neue Warmwasserkaskade eingebaut.