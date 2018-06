Villingen-Schwenningen Hallen sollen sich keine Konkurrenz machen

Wie es danach weitergeht, deutet Dobmeier mit der Ausrichtung des "Poetry Slams" an. Der Dichterwettstreit erfreut sich bei einem überregionalen Publikum seit Jahren großer Beliebtheit, weshalb am 6. April ein "Best of" den Anfang weiterer Veranstaltungen dieser Art macht. Comedy, Partys, Konzerte – für die Neckarhalle gelte es, neue Formen zu finden, sagt Dobmeier. Schließlich sollen sich die Kulturhäuser der Stadt nicht gegenseitig Konkurrenz machen und die ­Neckarhalle neben dem Theater am Ring, dem Franziskaner Konzerthaus, der Neuen Tonhalle und dem Capitol einen eigenen Charakter entwickeln.

Alte Bestuhlung im Theater bis 24. Juni

Die Crux: Der Budget­kuchen bleibt gleich groß, für die ­Neckarhalle in Schwenningen wird lediglich eine zusätzliche Fachkraft für Veranstaltungstechnik eingestellt. "Folglich müssen die Kuchenstücke kleiner werden".

Veränderungen wird es zur neuen Spielzeit auch im Theater am Ring geben: Die letzte Veranstaltung mit der alten Bestuhlung geht am 24. Juni über die Bühne. Schon am Tag danach werden die alten Stühle ausgebaut. "Die werden wir verschenken. Wer vorbeikommt, bekommt "seinen Stuhl" markiert und erhält ihn kostenlos", sagt Kulturamtsmitarbeiterin Magdalena Rapp. Zur Spielzeiteröffnung am 28. September sitzt das Publikum dann in breiteren, tieferen, bequemeren Stühlen mit mehr Beinfreiheit, was 148 Sitzplätze kostet. Über das neue Programm werden wir noch berichten.