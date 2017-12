VS-Villingen. Jeder kennt dieses Märchen, das in dem DEFA-Film in den Winter verlegt wurde. Dadurch entstanden Bilder von ganz besonderem Reiz – und ein Märchenfilm, der inzwischen zum Kultfilm wurde. Der Film, der im Guckloch in der Kalkofenstraße 3 in Villingen läuft, ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Um 17 Uhr ist im Kinderkino dann der Film "The Nightmare before Christmas" (em­pfohlen ab zehn Jahre) zu sehen. Jack, ein dürres Skelett im Nadelstreifenanzug, ist der König aller Bewohner von Halloween Town, in der viele Gruselgestalten leben. Eines Tages gerät er nach Christmas Town, der Weihnachtsstadt. Die bunte Umgebung und die Fröhlichkeit gefallen ihm so gut, dass er die Bewohner von Halloween Town dazu bringen möchte, dieses Jahr Weihnachten zu feiern. Aber Jack als Weihnachtsmann, das kann nicht gut gehen. Das Musikdrama ist eine Mischung aus Musical und Film und zählt mittlerweile zu den großen Klassikern des "anderen" Weihnachtsfilmes.