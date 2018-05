Villingen-Schwenningen Haftstrafe für bewaffneten Drogenhandel

Villingen-Schwenningen/Konstanz - Vom Landgericht Konstanz ist am Mittwoch ein 32-jähriger Mann wegen bewaffneten Drogenhandels zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Die Polizei hatte in seiner Wohnung in Schwenningen eine große Menge an Marihuana sichergestellt.