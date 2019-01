Villingen-Schwenningen Häuslekäufer zahlen 51 Prozent mehr

Villingen-Schwenningen. Die Agentur legte den Marktbericht 2019 für Villingen-Schwenningen vor, in der verblüffende Zahlen stehen. Erhoben wurden sie, so Rohwer, von Immobilienscout im Rahmen einer repräsentativen Studie. Demnach seien die Mieten im Oberzentrum in diesem Zeitraum um 39 Prozent gestiegen, die Preise bei Hauskäufen um satte 51 Prozent und die Wohnungspreise bei einem Kauf um die erwähnten 73 Prozent.

Dass die Preise ringsum – in Konstanz, Stuttgart oder Freiburg beispielsweise – "trotz der zahlreichen Neubauvorhaben" – so hochpreisig sind, führe zu einer verstärkten Nachfrage nach Immobilien in VS auch aus diesem Bereich. Das komme vor allem in der Vergangenheit weniger gefragten Gemeinden oder Ortsteilen des Oberzentrums zugute.

2018 entwickelte sich der Immobilienmarkt allgemein enorm. Preise für Wohnraum zum Kauf oder zur Miete stiegen, gemäß der Vorjahre, erneut an, so geht es aus dem Marktbericht von Engel und Völkers hervor. Im Schwarzwald-Baar-Kreis seien die Mieten um rund vier Prozent, die Kaufpreise für Häuser um etwa neun Prozent und beim Wohnungskauf um 15 Prozent nach oben geschnellt. "Bei der Zehn-Jahresbetrachtung betrug die Preisentwicklung bei Häusern etwa 39 Prozent und bei Eigentumswohnungen sogar gigantische 51 Prozent", heißt es im Bericht der Immobilienmakler von Engel und Völkers in Villingen-Schwenningen, die nun zum fünften Mal in Folge von der Fachzeitung "Bellevue" ausgezeichnet worden sind. Lediglich bei den Mieten sei der Preisanstieg mit 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr geringer ausgefallen, die Durchschnittskaltmiete im Kreis liege bei sieben Euro pro Quadratmeter.