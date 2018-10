Villingen-Schwenningen Hättä Lila feiern "30-Jähriges"

Auch für das leibliche Wohl ist am Fest gesorgt. "Die Getränkekarte lässt keine Wünsch offen und für den kleinen Hunger hat das Organisationsteam sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Anstatt belegter Wecken, Bratwurst und Co. wird es einen Döner-Stand geben. Das Team von Pizza Point hat Hättä Lila seine Unterstützung bei der Bewirtung zugesagt", zeigt Annette Bammert weiter auf.

Das Fest findet im Saal der Bruder-Klaus-Kirche in der Offenburger Straße 29 in Villingen statt. Einlass ist ab 19 Uhr, das Programm startet um 20 Uhr.

Der Eintritt kostet zwei Euro. Die Eintrittskarten sind aufgrund der Räumlichkeiten auf 250 Personen begrenzt. "Früh da sein, lohnt sich also", so Annette Bammert. Der Erlös wird an die Nachsorgeklinik in Tannheim ge­spendet.