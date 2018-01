Villingen-Schwenningen Hätta Lila mischt Fasnet kräftig auf

Bereits vor den hohen Tagen der Fasnet heizt Hättä Lila am Samstag, 13. Januar bei den Bolle-Frässer in Schaffhausen zu Hilari den Zuhörern ordentlich ein. Nach zweijähriger Abstinenz folgen die Musiker am Samstag, 3. Februar, nun zum 13. Mal dem Ruf der Karnevalsgesellschaft "Die Eule" nach Saarbrücken. "Die gemeinsame Fahrt ins Saarland ist stets ein ganz besonderes Highlight im närrischen Kalender und im Jubiläumsjahr freut sich ›Die Eule‹ mehr denn je auf die Auftritte der lila Truppe, die stets mit Begeisterung empfangen wurde", teilt die Villinger Guggenmusik mit. Am Samstag, 27. Januar, sind sie beim Urviecherball in Bad Dürrheim.

Den "Schmotzigen" startet Hättä Lila traditionell mit einer Schülerbefreiung an diversen Villinger Schulen. Der Einmarsch der Truppe ist für die Schüler immer ein Grund zu jubeln. Besonders im Probelokal, der Bertholdschule, freuen sich Schüler und Lehrer über die musikalische Einlage und sorgen Jahr für Jahr für das leibliche Wohl der Musiker. Abends werden mit Pauken und Trompeten die Kneipen und Stüble der Villinger Innenstadt unsicher gemacht.

Am Samstag, 10. Februar, besucht Hättä Lila wie bereits in den Vorjahren die Narrengesellschaft in Gütenbach beim großen Guggenmusiktreffen.

Der Fasnets-Montag und -Dienstag werden traditionell innerhalb der Stadtmauern verbracht. Bei den Umzügen der Katzenmusik am Montagmorgen und natürlich dem großen Umzug am Dienstag präsentiert Hättä Lila den Jubiläumswagen.

Wer Lust hat, die Hättä-Gemeinschaft in Zukunft musikalisch zu unterstützen, findet auf der Homepage www.haettae-lila.de/kontakte die jeweiligen Ansprechpartner. Auch Neueinsteiger sind willkommen und besonders am Sousaphon freuen sich die Musiker über tatkräftige Unterstützung.