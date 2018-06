Villingen-Schwenningen Häsmaler stellt sein Lieblingsobjekt vor

Erstes Narrohäs

Sébastien Gambin wurde in Vielleurbanne bei Lyon geboren und siedelte 1968 mit seiner Familie nach Villingen um, das damals französische Garnisonsstadt war. In den 80er-Jahren fertigte er sein erstes Narrohäs unter Anleitung von Erwin Maus und Manfred Merz. Nach Aufnahme in den Katzenmusik-Verein gestaltete er gemeinsam mit Manfred Hettich und Herbert Nehm Umzugswagen und Bühnenbilder für den Katzenmusikball.

Beruflich war er unter anderem als Restaurator und Bautechniker bei der französischen Garnison in Villingen und Donaueschingen tätig. Seit 2015 arbeitet er beim Stadtbauamt Donaueschingen im Zuständigkeitsbereich Konversion und brandschutztechnische Aufgaben.