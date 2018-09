Villingen-Schwenningen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll die Tat von vergangenem Donnerstag, 30. August, auf Freitag passiert sein. Eine Vielzahl der Jalousien-Lamellen seien verbogen beziehungsweise aus den Schienen gerissen worden. Nach einer nun vorliegenden Strafanzeige seitens der Schulverwaltung des Gymnasiums am Hoptbühl sei dabei erheblicher Sachschaden in Höhe von annähernd 20 000 Euro entstanden. Die Polizei Villingen, Telefon 07721/60 10, hat Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet dringend um Hinweise.