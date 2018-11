Villingen-Schwenningen Gymnasiasten nähern sich der Kunst an

Bei einem ersten Arbeitsgespräch haben Galerieleiterin Vanessa Charlotte Heitland und Kunsterzieherin Anna-Maria Saurer die Idee für ein Pilotprojekt entwickelt, das jetzt mit Schülern des Neigungsfachs Bildende Kunst der Kursstufe 2 des Gymnasiums am Deutenberg umgesetzt wird. "Mein Ziel ist es, den Jugendlichen einen Weg in die Welt der Kunst zu eröffnen, ihre Neugier und Kreativität zu fördern und sie zu eigenem Denken und Tun zu befähigen", sagt Anna-Maria Saurer. "Der Besuch von außerschulischen Bildungsorten ist für das Fach Bildende Kunst unerlässlich. Die Bedeutung von Kunst lässt sich nicht allein im Klassenraum vermitteln."

Die aktuelle Ausstellung "revisted, neue Blicke auf die Sammlung" bietet dafür den richtigen Rahmen. Mit den etwa 90 präsentierten Werken aus der umfangreichen Sammlung zeigt sie nicht nur den Facettenreichtum und die Motivvielfalt in der Kunst seit dem späten 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart auf, sondern ermöglicht durch die Ordnung nach Themenbereichen spannende und zugleich verständliche Zugänge zu den Werken. Diese wiederum regen zur Reflexion an, nicht nur über die Vielgestaltigkeit von Kunst, sondern auch über gesellschaftliche wie persönliche Fragen der Wahrnehmung und Haltung.

In der Ausstellung nähern sich die Schüler einzelnen, selbst gewählten Werken und lassen sich zu eigenen kreativen Statements anregen, sodass ein nonverbaler Dialog entsteht. Außerdem sollen Kurzanalysen zum jeweils gewählten Werk entstehen, die beschreiben, einordnen und interpretieren. Beim ersten Besuch in der Galerie gab Vanessa Charlotte Heitland zunächst eine Einführung in die Ausstellung und stellte sich den Fragen der Jugendlichen zum Ausstellungskonzept, zu einzelnen Arbeiten und deren Inhalten oder auch zur Präsentation und Hängung der Bilder und Objekte.