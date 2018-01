Villingen-Schwenningen Gymnasiasten begeistern bei Lyrik-Abend am Deutenberg

18 aneinandergereihte Beiträge waren scharf, prägnant und eindrücklich in Szene gesetzt, so dass sich die Zuschauer kaum trauten, den Blick vom Aufführungsort abzuwenden. Dieser war im Hinblick auf die Qualität des Programms bescheiden gewählt und wäre auch für jede Kleinkunstbühne in der Region ein Gewinn gewesen.

Regisseur der gesamten Aktion war Deutsch- und Musiklehrer Alexander Ungelenk, der seine pädagogischen Fähigkeiten in der Komposition des Programms einmal mehr vereinte. "Hinsichtlich Gedichtauswahl und Konzeption habe ich den Schülern eine Auswahl vorgegeben. Was sie daraus machten kann nicht hoch genug eingeschätzt werden." Ungelenk lobte das Engagement jedes Einzelnen der knapp 30 Akteure und deren Helfer im Hintergrund. Sechs Wochen vor den Weihnachtsferien begannen in den regulären Schulstunden des Musikunterrichts die Vorbereitungen. Danach gab es kein Halten mehr, die Ideen für den Programmablauf quillten über.

Einen prominenten Part während der Einstudierung der musikalischen Begleitung übernahm Moritz Goschkowski, der mit mehreren Eigenkompositionen und einer Schulband den lyrischen Programmablauf zusätzlich bereicherte. Inhaltlich unterteilte sich der Abend in vielfacher Weise. Der erste Teil stand ganz im Zeichen der romantischen Epik, die in der Sturm-und-Drang-Zeit einen ihrer Höhepunkte erreichte. Prominente Vertreter dieser Zeit sind Johann Wolfgang von Goethe, Franz Schubert oder auch Joseph von Eichendorff, die viele Punkte des Programms prägten. Unverblümt hallte gegen Mitte des Abends auch der Stoßseufzer "Genug mit der Romantik" durch den Raum, den die Aufführenden subito als Aufforderung zur Weiterfahrt ins Zeitalter des lyrischen Expressionismus und des Symbolismus verstanden.