Villingen-Schwenningen GVO völlig losgelöst von finanziellen Nöten

Stark in dieses Tun eingebunden ist Carsten Dörr von der Geschäftsstelle des GVO. Er gab am Donnerstag bei der Versammlung in den Räumen der Schwenninger Krankenkasse einen Abriss über die Aktivitäten im zurückliegenden Vereinsjahr. Darunter war auch eine Umfrage bei den Studierenden der Hochschule, mit dem Ergebnis, dass 80 Prozent der Befragten großes Interesse an der Zusammenarbeit mit den Firmen vor Ort hegten. Im Team Stadtentwicklung sei ebenfalls richtig was los, kein Wunder, hat man es hier doch mit Dingen wie dem Leitbild der Stadt, dem Mangin-Areal oder dem künftigen Forum VS zu tun. Und mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept, kurz Isek, wo es jetzt ans Eingemachte gehe: Am 31. Januar, 16.30 Uhr, finde die Planungswerkstatt in den Räumen der Hochschule statt. Dörr bat eindringlich um Mitarbeit und darum, diese Chance auf Mitwirkung zu nutzen.