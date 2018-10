Villingen-Schwenningen GVO listet Erwartungen an OB auf

Villingen-Schwenningen. Als größter Zusammenschluss der Unternehmen in VS verstehe sich der GVO als Stimme einer großen Zahl von Gewerbetreibenden, Freiberuflern und mittelständischen Unternehmen. Repräsentativ für die rund 400 im GVO organisierten Unternehmen habe der Gesamtvorstand Positionen zu aktuellen Fragen der Kommunalpolitik erarbeitet. Diese Positionen seien Erwartungen, die der GVO an den zukünftigen OB der Stadt für die kommende Amtszeit hat, heißt es in einer Mitteilung. Im Wesentlichen geht es dem Verband um Kommunikation und Zusammenarbeit, Infrastruktur und Bildung.

Der GVO wünsche sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem neuen OB. Offenheit, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit seien für den GVO auch in diesem Kontext unverzichtbare Werte. "Der neue OB muss sich als Partner der Wirtschaft und der Bürger in VS verstehen. Er hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass sich alle städtischen Mitarbeiter als Dienstleister dem Bürger gegenüber erkennen. Wir als Bürger und Unternehmer sind keine Bittsteller, sondern mittelbar Arbeitgeber der Stadtverwaltung", so der GVO.

Zur Infrastruktur gehören auch die Überprüfung der bisherigen Verkehrskonzepte und die bessere Koordination von Straßenbaumaßnahmen, so der GVO. Das Zusammenwirken von Individualverkehr, öffentlichem Personen-Nahverkehr und stärker in den Fokus rückende Verkehrskonzepte wie Elektromobilität oder E-Fahrrad müssten in die Planung und Leitung für die Verkehrsflüsse der Zukunft einbezogen werden. Der OB müsse hierbei in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Detlev Bührer besser darauf achten, dass die Straßenbaumaßnahmen mit Stadt, Landkreis, Land und Bund koordiniert werden. Das Flächenmanagement der Stadt müsse noch stärker in den Fokus rücken.