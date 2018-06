Villingen-Schwenningen Gute Stimmung bei IHK-Unternehmen

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Stimmung, so heißt es in einer Pressemitteilung, sei ähnlich positiv wie zu Jahresbeginn. Rund zwei Drittel der Unternehmen berichten von gut laufenden Geschäften. "In der regionalen Industrie herrscht aktuell Frühlingsstimmung", freut sich die neue Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) , Birgit Hakenjos-Boyd, über das Ergebnis der IHK-Konjunkturbefragung. Der Fachkräftemangel sowie die dadurch steigenden Arbeitskosten ließen die regionalen Unternehmen jedoch bei der Einschätzung der Zukunftsperspektiven etwas vorsichtiger werden, teilt die IHK mit. Insbesondere die Dienstleistungen sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe leiden zunehmend darunter, offene Stellen nicht besetzen zu können. Der nach wie vor gute Finanzierungszugang erlaube es der regionalen Wirtschaft, in den kommenden Monaten weiterhin kräftig im Inland zu investieren. 37 Prozent beabsichtigen, ihre Investitionsausgaben zu erhöhen. Die derzeit stabile Konjunktur in wichtigen Handelspartnerländern der Europäischen Union und die hohe Nachfrage aus Asien beflügeln die Exporterwartungen. Über 40 Prozent der Industriebetriebe rechnen mit höheren Ausfuhren in diese Zielregionen. Zurückgegangen ist hingegen der Anteil der Unternehmen, der von Exportsteigerungen nach Nordamerika ausgeht. In diesem Zusammenhang warnte die IHK-Präsidentin vor einer Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union mit wechselseitigen Handelsrestriktionen, die "auf allen Seiten nur zu Verlierern führen würde".