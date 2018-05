Villingen-Schwenningen Gute Stimmung bei der Industrie

Die Stimmung ist ähnlich positiv wie zu Jahresbeginn. Rund zwei Drittel der Unternehmen berichten von gut laufenden Geschäften.

"Insbesondere in der regionalen Industrie herrscht aktuell Frühlingsstimmung", so Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg zur aktuellen wirtschaftlichen Lage in der Region.

Die derzeit stabile Konjunktur in wichtigen Handelspartnerländern der Europäischen Union und die hohe Nachfrage aus Asien beflügeln die Exporterwartungen des produzierenden Gewerbes. Demgegenüber ist eine abwartende Haltung in Bezug auf die Exporte nach Nordamerika zu verzeichnen. In diesem Zusammenhang warnte der IHK-Hauptgeschäftsführer vor einer sich verschärfenden Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union mit wechselseitigen Handelsrestriktionen, die "auf allen Seiten nur zu Verlierern führen würde". Zudem werden die Zukunftsaussichten der regionalen Unternehmen aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels sowie der dadurch steigenden Arbeitskosten getrübt.