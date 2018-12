Villingen-Schwenningen Gute Stimmung am Waldrand

In der Mischung von kulinarischen Spezialitäten, kreativer Kunst und musikalischer Unterhaltung entwicklte er sich zu einem Geheimtipp. Das Lodern des Feuers im Zentrum der Marktfläche wärmte die Besucher, die sich in kurzweiligen Gesprächen an den umliegenden Ständen unterhielten.

Die Jugendabteilung der Schwenninger Imker war mit einem eigenen Stand vertreten und bot diverse Bienenprodukte vom Met bis zum Honig feil. Das notwendige Wissen für ihr Hobby eignen sie sich durch die Teilnahme an den Stammtischen mit erfahrenen Imkern jeden zweiten Freitagabend im Monat an. Im Winter finden diese im Wirtshaus Wildpark statt. In der warmen Jahreszeit treffen sich die Jungimker regelmäßig am Lehrbienenstand auf Melben.

Für die Kinder gab es am Weihnachtsmarkt die Möglichkeit, sich in der Bastelstube oder während der Auftritte einer fünften Realschulklasse vom Deutenberg und dem Auftritt eines Jugendchors zu unterhalten.