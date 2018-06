Villingen-Schwenningen Gute Schulbildung wichtig für Berufseinstieg

Fasziniert war Rombach von der Unternehmensgeschichte, die Geschäftsführer Kurt Hattler erzählte, heißt es in einer Pressemitteilung. Großvater Philipp Hattler gründete die Firma 1922 in einer Scheune neben dem Wohnhaus. Heute wird das Unternehmen in der vierten Generation geführt. 1982 trat Kurt Hattler in die Firma ein und ist seit 1989 alleiniger geschäftsführender Gesellschafter.

Produktionsleiter Marc Maiworm erklärte bei einem Rundgang durch die Produktionsstätten die einzelnen betrieblichen Abläufe und Herstellungsprozesse. Dabei kamen die Herausforderungen zur Sprache, geeignete Auszubildende und Fachkräfte zu finden. Denn solide Kenntnisse in Mathematik, Chemie und Physik sind für die Arbeit im Unternehmen notwendig. "Eine gute Schulbildung ist notwendig, damit der Berufseinstieg klappt und unsere hochinnovativen Unternehmen fähige Mitarbeiter finden" erklärte Rombach. Deshalb begrüße und unterstütze er all die Maßnahmen von Kultusministerin Susanne Eisenmann, um die Qualität der Bildung an den Schulen zu verbessern. "Im Gespräch mit jungen Leuten ermutige ich immer wieder, die Chancen zu nutzen, die die Schule bietet."

Bei einer kurzen Zusammenkunft im Büro von Geschäftsführer Hattler sprach Maiworm die EU-Chemikalienverordnung REACH an und die komplizierte Anwendung von Vorschriften. "Für den Abbau von überzogener Bürokratie setze ich mich seit Beginn meiner politischen Arbeit ein. Sehr gerne werde ich mich deshalb um dieses Anliegen kümmern", versprach Rombach.