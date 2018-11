Villingen-Schwenningen Gute Rahmenbedingungen für Haushalt 2019

Die Gemeinschaftssteuern seien bis August landesweit um sieben Prozent gestiegen. "Diese Rahmenbedingungen und natürlich eine zukunftsweisende, vernünftige Politik des Kreistags hier im Schwarzwald-Baar-Kreis führen dazu. dass wir im Herbst 2018 sehr gut aufgestellt sind und so eine gute Grundlage erwirtschaftet haben, um diese Zukunftspolitik auch in den kommenden Jahren fortführen zu können", sagte Hinterseh. Investitionen in Schule und Bildung, unter anderem für Digitalisierung, für den öffentlichen Personennahverkehr und die Kreisstraßen sind vorgesehen. Als Eckpunkte des Haushaltes 2019 gelten die Elektrifizierung der östlichen Höllentalbahn, die Generalsanierung des Postgebäudes in Villingen und Schulbausanierungen.