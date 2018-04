Villingen-Schwenningen Gute Entwicklung geht weiter

Nicht eingerechnet sind in diesen Zahlen, die Personen, die im weiteren Sinne arbeitslos sind – sprich, die sich in Eingliederungsmaßnahmen oder ähnliches befinden. Dies sind im Schwarzwald-Baar-Kreis 451 Personen. Ebenso weißt die Statistik Personen auf, die nah am Arbeitslosenstatus sind. Dies sind nochmals 867. Dazu zählen Personen, für die beispielsweise das Arbeitsverhältnis gefördert oder auch ein Beschäftigungszuschuss bezahlt wird, die größte Gruppe ist dabei die, die unter die Fremdförderung fällt mit 455, gefolgt von Förderung von Menschen mit Behinderung mit 217. Desweiteren erhalten vier Personen einen Gründungszuschuss und nochmal soviel Einstiegsgeld als Hilfe in die Selbstständigkeit. Zählt man die Arbeitslosen und die Arbeitslosen im weiteren Sinne zusammen, so kommt man auf eine Quote von 3,5 Prozent für den Schwarzwald-Baar-Kreis.