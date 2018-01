Villingen-Schwenningen Gutachten: nicht immer gut

Villingen-Schwenningen. Zwei Millionen Euro habe man in den vergangenen zehn Jahren bestimmt schon für unnütze Gutachten "verschwendet", schätzt Bernd Hezel (CDU), der schon fast gebetsmühlenartig eine Bitte vortrug, die die FDP nun in einen förmlichen Antrag fließen ließ: Sie forderte eine Gesamtübersicht über die in den vergangenen zehn Jahren erstellten Gutachten. Und das waren einige.