Villingen-Schwenningen Gutachten ermittelt Kosten für Sanierung des Freibads

Eine Argumentation, der die CDU-Fraktionsvorsitzende Renate Breuning folgte. Dem Antrag, sich 20 Jahre zu einem höheren Zuschusses zu verpflichten, könne sie nicht zustimmen. Auch Bertold Ummenhofer von den Freien Wählern sprach sich für die Finanzierung eines Gutachtens aus. Frank Banse, SPD, machte sich ebenfalls für das Gutachten stark und lobte den Einsatz des Vereins für die hervorragende Einrichtung, ebenso wie Dirk Caroli, FDP, der den Kostendeckungsgrad des Tannheimer Freibads hervorhob. Cornelia Kunkis-Becker von den Grünen warnte hingegen davor, den Förderverein von einer geplanten Sanierung für 500 000 Euro in eine Investition von 1,5 Millionen Euro hineinzutreiben. Dies sei nicht zumutbar. Schließlich schloss sich die Mehrheit dem Vorschlag Kubons an, 10 000 Euro für die Zusammenstellung der Kosten vorzusehen. Anja Keller dankte dem Gremium für dieses Signal. So seien Zahlen und Fakten auf dem Tisch. Und sie forderte alle auf, den neuen Oberbürgermeister Jürgen Roth an sein Wahlversprechen zu erinnern, sich für den Fortbestand des Freibads einsetzen zu wollen.