Villingen-Schwenningen Guggenmusik Non-Stopp zum 30. Geburtstag

Zum Auftakt übernahm der Trommler-Zug der Caritas die Einstimmung. "Hättä Lila"-Mitglied Kerstin Ebner, Moderatorin des Geburtstagsabends, leitete zu einem Film über die Geschichte der Gastgeber über, der in den vergangenen zwei Jahren dank überproportionalem Engagement von Marc Hensel entstanden war. Im Schnelldurchgang erlebten die Gäste die Entstehungsgeschichte der Guggenmusik mit, deren Name zufällig entstand, weil sich einst die Gründungsmitglieder einig waren, dass es für das Häs auch noch die Farbe Lila hätte. So entstand der Name der bis heute zum Programm einer Guggenmusik zählt, deren Geschicke während 29 Jahren Anita Beha leitete. Im vergangenen Jahr war nun die Zeit reif für einen Wechsel. Anita Beha hatte in Frank Schnee einen geeigneten Nachfolger gefunden.

Die Geschichte von "Hättä Lila" ist mit überregionalen und ganzjährigen Auftritten verbunden. "Der Schwerpunkt unserer Engagements fällt logischerweise auf die fünfte Jahreszeit. Auch sind wir hauptsächlich im weiteren Umkreis zu hören", bemerkte Frank Schnee.

Ein Markenzeichen von "Hättä Lila" ist während der fünften Jahreszeit auch der selbst gebaute Umzugswagen, der einen Teil der 40 Aktiven immer wieder fordert. So wie Tambour ­Andreas Duffner, der sich für die Zukunft eine weitere positive Entwicklung der musikalischen Qualität zum Ziel setzte. Der konsequente Aufbau fordere Disziplin in den Proben.