Villingen-Schwenningen Guggenfest der Krawazi-Ramblers voller Erfolg

VS-Pfaffenweiler - Das Guggenfest der Krawazi-Ramblers in der Festhalle in Pfaffenweiler wurde auch in der 17. Auflage zum großen Erfolg. Der Einladung zum närrischen Einspielen folgten mehrere Guggenmusiken wie etwa die Spaichinger Bächles-Hupfer oder Hättä Lila.