VS-Villingen. Das Kommunale Kino Guckloch in der Kalkofenstraße 3 in Villingen zeigt am kommenden Mittwoch, 24. Oktober, 20.15 Uhr, den amerikanischen Spielfilm Nerve. Bist du Player oder Watcher? Auf Vees Highschool gibt es so gut wie kein anderes Gesprächsthema mehr als das illegale Online-Game Nerve. Um auch einmal im Mittelpunkt zu stehen, meldet sich die eher schüchterne Vee kurzentschlossen selbst bei Nerve an. Angetrieben vom Kick des Verbotenen bricht sie mit ihrem ebenso attraktiven wie mysteriösen Game-Partner Ian schnell alle Tabus: keine Challenge ist ihnen zu riskant. Über Nacht werden Vee und Ian die Sensation des immer gefährlicher werdenden Spiels! Doch dann findet Vee heraus, dass ihre gesamten Social Media Accounts gehackt wurden. Der Film läuft mit Untertiteln. Reservierungen unter guckloch-kino.de.