Villingen-Schwenningen Guckloch-Kino stockt sein Angebot auf

Villingen-Schwenningen. Das Kommunale Kino guckloch erweitert im neuen Jahr an seiner Spielstelle im Villinger Kulturzentrum Scheuer das Programmangebot. Einmal im Monat wird der Film, der regulär um 20.15 Uhr zu sehen ist, in einer weiteren Vorstellung auch schon um 17 Uhr gezeigt, und zwar – falls es sich um eine fremdsprachige Produktion handelt – in deutscher Synchronfassung. Um 20.15 Uhr läuft der Film dann wie bisher in der Originalsprache mit deutschen Untertiteln. "Wir machen jetzt erstmal eine Testphase und schauen, ob das Angebot angenommen wird", sagt der Vorsitzende des Villinger guckloch-Kinos, Kilian Schmidt.