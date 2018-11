Villingen-Schwenningen Grusel belebt Einzelhandelsgeschäfte

VS-Villingen. Ein Team um Gunnar Lang und Anke Köckeritz initiierte das Ereignis, welches auch Werbung für das vielfältige Angebot der südlichen Innenstadt machte. Das Halloween-Novum in der Zähringerstadt bot eine Vielfalt an Möglichkeiten, die sich zwischen Süßem und Sauren bis hin zur Theaterkunst und musikalischen Topacts erstreckte. Ein volles Haus hatte das Rollmops-Theater, das passend zur Jahreszeit seine Eigenproduktion "Sally" aufführte. Das romantisch-melancholische Theaterstück spielt im Irland der Nachkriegsjahre, dem Ursprung des Halloween-Brauchtums und ist bis Ende November noch mehrmals zu sehen. Das ausdrucksstarke und authentische Theaterspiel trug dazu bei, dass der Auftritt der Akteure in Erinnerung bleibt. Derweil schlüpfte Rollmops-Schauspieler Olaf Jungmann in die Rolle als gruseliger Märchenerzähler, der mit seinen Soloaufführungen als Walking Act entlang der Halloween-Meile Kinder und Erwachsene begeisterte. Eine weitere Facette irischer Folklore bot sich dem Publikum nahe gelegenen Irish Pub. Dort trat die Rockband "Rocccaine"“ in Aktion und begeisterte die Zuhörer. Auf der anderen Seite der Innenstadt tobte der "Tanz der Toten" mit dem Trommlerzug der Glonki-Gilde im Ratskeller. In den Geschäften die sich an der ersten Einkaufsnacht beteiligten gab es derweil ein reges Treiben. Immer wieder kamen Gruppen von Kindern und verlangtem nach Süßem oder Saurem. "Es war eigentlich immer etwas los. Die Gäste, welche den Weg in meinen Schallplattenladen fanden, waren sehr interessiert an meinem Angebot", äußerte sich Gunnar Lang zufrieden über die Premiere. "Der Anfang ist gemacht. Nun gilt es Bilanz zu ziehen und die Veranstaltung vor Durchführung einer Zweitausgabe zu optimieren", war auch Flair-Geschäftsführerin Christine Kuner zufrieden über die Resonanz. Gemeinsam mit Anke Köckeritz und Tara Köckeritz war sie für eine Nacht in die Rolle der Sanderson-Schwestern geschlüpft, die einst in der Fantasy-Komödie Hocus Pocus als zauberhafte Hexen für Unruhe sorgten. Wer in die Halloween-Welt des Flairs eintauchte begegnete dort auch unweigerlich dem kleinsten Gruselkabinett der Welt. Wer auf der Suche nach seiner Kreativität war, kam beim Kürbis schnitzen bei der Sicherheitstechnik Sprissler voll auf seine Kosten. Dort war Hochbetrieb während der gesamten Einkaufsnacht. Zufriedene Gesichter gab es auch im "Heimathafen" von Simone und Michael Marber. "Die Kinder kommen im Pulk und fragen nah Süßigkeiten, die sie erst erhalten wenn sie den Halloween-Spruch aufgesagt haben", lachte Marber. Die Hoffnung auf einen vorzeitigen Feierabend erfüllte sich auch für die Marbers nicht, denn es gab ein ständiges Kommen und Gehen. Als Fazit der ersten Einkaufsnacht bleibt, dass der Grusel nun auch in die Einzelhandelsgeschäfte rund um die Färberstraße eingezogen ist.