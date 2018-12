Villingen-Schwenningen. Der VHS-Grundkurs Encaustic wird mit der Dozentin Nikola Seeburger am 12. Januar von 10 bis 16 Uhr im VHS-Atelier in Schwenningen, Lichtensteinstraße 2, angeboten. In diesem Kurs können die Grundtechniken erlernt werden. Auch ohne künstlerische Vorkenntnisse und Begabung können wunderbare Ergebnisse entstehen. Dazu wird die bereits über 3000 Jahre alte Technik der Encaustic angewandt, bei der mit Pigmenten eingefärbtes Bienenwachs mithilfe eines Maleisens auf Spezialpapier aufgetragen wird. Dadurch ergeben sich fantastische Farbverläufe in brillanten Farben. Anmeldung bei der vhs-Hotline 07720/82 33 44.