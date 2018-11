Villingen-Schwenningen Grundschullehrer wollen mehr

"A13 für alle", so lautet ein Antrag, der bei der Personalversammlung der Lehrkräfte des Staatlichen Schulamtes Donaueschingen in der Neuen Tonhalle in Villingen am Dienstag einstimmig angenommen wurde. Immerhin 300 Lehrer aus dem Kreis Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis waren der Einladung gefolgt. Bezirkspersonalrat und Schulamtsleiterin Sabine Rösner sprach Grußworte. "Für mich hat das etwas mit Wertschätzung zu tun", sagt Ulrike Wiedmann, Grundschullehrerin im Kreis Rottweil. "Soll meine Arbeit etwa weniger wert sein?", fragt sie. Gerade die älteren Kollegen hätten oftmals "den Karren Hauptschule aus dem Dreck gezogen" und sähen sich nun konfrontiert mit neuen Sekundarlehrern, die frisch von Studium kämen und mehr verdienten als ältere Kollegen mit viel mehr Berufserfahrung. Das Kultusministerium beziehe sich beamtenrechtlich auf die Studienzeit.

Wer mit A13 besoldet wird, hat in der Regel ein Jahr länger studiert. Zwar habe die Kultusministerin Aufstiegsmöglichkeiten zu A13 eingeräumt, das bedeute aber, dass altgediente Lehrer noch mal Prüfungen ablegen müssten, obwohl sie selbst schon als Prüfer tätig gewesen seien. "Der klassische Grund- und Hauptschullehrer hat keine Chancen", sagt Klink, die auch Kreisvorsitzende der GEW Rottweil ist. Andere Bundesländer hätten reagiert und die Grundschullehrer bereits von sich aus auf A13 hochgestuft. Katharina Klink und Ulrike Wiedmann heben die Solidarität hervor, mit der der einstimmige Beschluss gefasst wurde. Kommt das Anliegen durch, dann würden Grund-, Hauptschul-, Werkreal- und Realschullehrer das Gleiche verdienen.