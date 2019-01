Villingen-Schwenningen. "Das Programm für die Kommunalwahl steht", teilt der Ortsverband der Grünen mit. Kürzlich trafen sich der Ortsvorstand, die Gemeinderatsfraktion und einige neue Kandidaten im Umweltzentrum auf der Möglingshöhe, um das Programm zur Kommunalwahl aufzustellen. Über viele Stunden sei inhaltlich hart diskutiert worden, doch jetzt stehe das "zukunftsorientierte und auf die Stadt zugeschnittene Programm". Als Kernpunkte legten sie überregional grüne Themen, wie Biodiversität erhalten durch Verzicht auf Glyphosat auf städtischen Flächen oder fairen, bezahlbaren Wohnraum schaffen, fest. Es gebe aber auch zahlreiche auf VS zugeschnittene lokale Themen, die zum Teil aus dem ISEK-Projekt aufgegriffen werden, wie Stärkung der vorhandenen Jugendeinrichtungen, neue jugendkulturelle Angebote entwickeln, Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten noch energieeffizienter zu gestalten oder auch Innenentwicklung fördern und Industriebrachen, Baulücken, Kasernengelände nutzen. Die Nominierungsversammlung zur Listenwahl für den Gemeinderat der Grünen wird am 31. Januar, 19 Uhr, im Abt-Gaisser-Haus in Villingen stattfinden. Ohne Probleme sei die Gemeinderatsliste der 40 Kandidaten aufgestellt worden. "Diese setzen sich aus einem generationsübergreifenden bunten Gemisch an erfahrenen Stadträten, Ortsmitgliedern der Grünen und parteilosen Kandidaten zusammen", teilen sie weiter mit. Bislang gehören Hans-Joachim von Mirbach, Helga Baur, Cornelia Kunkis-Becker, Adelheid Zeidler und Elif Cangür der Grünen-Fraktion im Gemeinderat von VS an.