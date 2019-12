Villingen-Schwenningen Grüne im Zielkonflikt beim Thema Solarpark

Wie könnte eine Lösung und die Zukunft im Sinne erneuerbarer Energieerzeugung aussehen? Beispielsweise mit einem Konzept für VS. In diese Richtung argumentierte nicht nur der Obereschacher Ortsvorsteher Klaus Martin vor einem Jahr, wie auch Martin Straßacker unisono. BLHV-Vizepräsident Bernhard Bolkart kann sich für diese Forderung durchaus erwärmen: Grundsätzlich sollte nun geprüft werden, auf welchen Dächern künftige Photovoltaikanlagen installiert werden könnten. Zudem sollte untersucht werden, welche landwirtschaftlichen Flächen für Solarparks in Frage kämen.

Regeln für Regenerative

Für die Grünen sind solche Forderungen nichts Neues. Schon länger machen sie sich für ein Kataster stark, das das Potential möglicher Photovoltaikanlagen darstellt: "Man würde staunen", ist sich von Mirbach sicher, "wie viel Luft da noch drin ist." Die Kommunen müssten "dabei in die Pflicht genommen werden" und auch mit gutem Beispiel vorangehen. Wie sieht es aus mit den Chancen auf ein Gesamtkonzept zum Ausbau regenerativer Energien in VS? Konkrete Überlegungen gebe es derzeit nicht, erklärt die städtische Pressesprecherin Oxana Brunner. Im Rahmen des Energiemanagementprozesses European Energy Award (EEA), wie vom Gemeinderat kürzlich beschlossen, sei das Erarbeiten eines solchen Konzeptes möglich, zeigt sie Perspektiven auf. In einem Maßnahmenkatalog zu EEA geht es unter anderem um Analyse und Bewertung der energie-- und klimapolitischen Arbeit der Kommunen.

Bleibt noch ein anderer Stachel in der Solarsache, den auch Landwirtschaftsvertreter Bolkart ins Spiel bringt: Durch mehr Freiflächen und damit weniger Terrain für die landwirtschaftliche Nutzung wachse der Druck, im Klartext, die Pachtpreise dürften steigen. Eigentlich richtig, so der Tenor. Joachim von Mirbach relativiert jedoch die Befürchtungen und verweist auf eine Landesvorgabe, die die Errichtung von Freiflächen regle: Baden-Württemberg erlaubt große Solarpark auf Acker- und Grünlandflächen in "benachteiligten" Gebieten. Damit keine Konkurrenz zur landwirtschaftlichen Nutzung entstehe, gelte eine Begrenzung auf insgesamt 100 Megawatt pro Jahr.