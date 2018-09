Villingen-Schwenningen Großputz im Neckarbad

VS-Schwenningen. Warm ist es, und es liegt Feuchtigkeit in der Luft: Dafür sind die Becken leer im Schwenninger Neckarbad, und zwar alle. Großputz ist angesagt für Jürgen Eßlinger, den Leiter des Schwimmbads, und seine Kollegen. Timo Königsberger hat es dabei an den Grund des Schwimmerbeckens verschlagen. Statt in Badehose steht er in gelben Gummistiefeln in zwei Metern Tiefe. Zudem stehen Pfützen am Boden, mehr Wasser gibt’s gerade nicht. Nachdem Königsberger die Edelstahlflächen abgespritzt hat, nimmt er einen Schwamm und seift sie ein. Großputz eben.

Das Neckarbad ist seit 10. September wegen Revision geschlossen. Zwei Wochen bleiben, um die Einrichtung wieder auf Vordermann zu bringen. Am 24. September kehren dann die Schwimmer zurück. "Das ist ein relativ kurzes Zeitfenster", meint Eßlinger. Zumal in dieser Zeit viele Handwerker im Einsatz sind. Etwa Elektriker, um defekte Leuchten zu ersetzen, Maler, Fließenleger und der Lüftungsbauer. Dieses Jahr ist alles Routine. Es geht um die Werterhaltung, erklärt Jürgen Eßlinger. Nach der Revision soll alles so funktionieren und – zumindest fast – so gut aussehen wie bei der Eröffnung im April 2003. Da gilt es, manche Macke und manchen Handabdruck von jungen Besuchern an der Wand einfach zu überstreichen.

Das sind die im wahrsten Sinne des Wortes oberflächlichen Aufgaben. Anderes spielt sich in den Katakomben des Neckarbads ab. Dort sitzen beispielsweise die massiven Filteranlagen, die permanent das Wasser aus den Schwimmbecken reinigen. "Im Prinzip funktioniert das wie ein Kaffeefilter", erklärt Natascha Toninger, die stellvertretende Leiterin des Bads. Das Wasser, das aus den Becken überläuft, fließt in Schwallwasserbehälter.