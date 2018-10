Villingen-Schwenningen Großes Schweigen und Taktieren

Neffe soll gedealt haben

Über seine Vergangenheit äußerte sich zudem der nicht in Haft befindliche Neffe von Placido Anello, der in Niedereschach wohnt. Der 30-Jährige ist erfolgreich in der Medizintechnikbranche tätig – aufgrund von Schulden und familiären Problemen war er zwischenzeitlich bei seinem Onkel in Tuningen eingezogen. Dem in Villingen-Schwenningen geborenen Angeklagten wird in dem Prozess jedoch wohl keine bedeutende Rolle zuteil.

Ähnlich sieht es bei einem 36-Jährigen aus, der wie Anellos Neffe als Händler fungiert haben soll. Zur Schule gegangen war er in Nußbach, anschließend absolvierte er eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker. Schwere Verletzungen und eine Abhängigkeit von Cannabis und Alkohol warfen ihn jedoch aus der Bahn – als der Haftbefehl eintrudelte, absolvierte er gerade eine Therapie. Derzeit wohnt er bei seinen Eltern.

Der für Mittwoch vorgesehene Fortsetzungstermin – Termin Nummer vier von bisher 67 angesetzten Verhandlungstagen – entfällt. Denn der des Vorsitzenden Richters Arno Hornstein aufgestellte Zeitplan sei aufgrund der schweigsamen Angeklagten ins Wanken geraten. Nächste Woche soll erstmals einer der ermittelnden Beamten zu Wort kommen.